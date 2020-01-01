Tokenomie pentru Summer Point Token (SUMX) Descoperă informații cheie despre Summer Point Token (SUMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Summer Point Token (SUMX) The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Pagină de internet oficială: https://summerpointtoken.finance Cumpără SUMX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Summer Point Token (SUMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Summer Point Token (SUMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M Ofertă totală: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Ofertă aflată în circulație: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.01769242 $ 0.01769242 $ 0.01769242 Minim dintotdeauna: $ 0.01093013 $ 0.01093013 $ 0.01093013 Preț curent: $ 0.01114206 $ 0.01114206 $ 0.01114206 Află mai mult despre prețul tokenului Summer Point Token (SUMX)

Tokenomie pentru Summer Point Token (SUMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Summer Point Token (SUMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SUMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SUMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SUMX, explorează prețul în direct al tokenului SUMX!

Predicție de preț pentru SUMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SUMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SUMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SUMX!

