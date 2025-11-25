Ce este BIRD

Tokenomie și analiză de preț pentru BNBird (BIRD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BNBird (BIRD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.80K $ 3.80K $ 3.80K Maxim dintotdeauna: $ 3.3768 $ 3.3768 $ 3.3768 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0000038 $ 0.0000038 $ 0.0000038

Informații despre BNBird (BIRD) BNBird is an innovative NFT-Fi aggregation platform built on BNB Chain, designed to unlock fresh value for digital collectors and DeFi fans. Here, NFT collectibles meet DeFi—stake, lend, or use your NFTs to unlock rewards and new opportunities, all in one playful, easy-to-use ecosystem. With BNBird, you can explore and trade across multiple NFT marketplaces, discover rare birds, and find unique assets without ever leaving the platform. Your NFT birds can even go to work for you—add them to liquidity pools, earn incentives, and boost NFT trading across the chain. Everything is community-driven: join events, help shape upgrades, and co-create the future with fellow bird lovers and DeFi builders. As the first NFT-Fi aggregator on BNB Chain, BNBird empowers you to unlock the full potential of your NFTs and help grow the next chapter of the Web3 birdverse. Collect, play, earn—and soar with the flock! Pagină de internet oficială: http://www.bnbird.club/ Carte albă: https://bnbird-nft.gitbook.io/bnbird/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xf9ed02f16a98d6761a412E89e10CF06CB104c628

Tokenomie pentru BNBird (BIRD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BNBird (BIRD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIRD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIRD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIRD, explorează prețul în direct al tokenului BIRD!

Cum se cumpără BIRD Te interesează să adaugi BNBird (BIRD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BIRD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BIRD pe MEXC! Istoric de preț pentru BNBird (BIRD) Analiza istoricului de preț pentru BIRD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BIRD! Predicție de preț pentru BIRD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BIRD? Pagina noastră de predicție de preț pentru BIRD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BIRD!

