Informații privind prețul pentru Summer Point Token (SUMX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.01096601 Maxim 24 h $ 0.01131547 Maxim dintotdeauna $ 0.01769242 Cel mai mic preț $ 0.01050959 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) +0.14% Modificare de preț (7 zile) -0.01%

Prețul în timp real pentru Summer Point Token (SUMX) este $0.01114636. În ultimele 24 de ore, tokenul SUMX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01096601 și un maxim de $ 0.01131547, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SUMX este $ 0.01769242, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01050959.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SUMX s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu +0.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.01% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Summer Point Token (SUMX)

Capitalizare de piață $ 10.03M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.03M Ofertă află în circulație 900.00M Ofertă totală 900,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Summer Point Token este $ 10.03M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SUMX este 900.00M, cu o ofertă totală de 900000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.03M.