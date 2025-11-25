Ce este SCX

Informații de preț pentru SCX

Tokenomie pentru SCX (SCX) Descoperă informații cheie despre SCX (SCX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru SCX (SCX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SCX (SCX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: $ 0.00578 $ 0.00578 $ 0.00578 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00002695 $ 0.00002695 $ 0.00002695 Află mai mult despre prețul tokenului SCX (SCX) Cumpără SCX acum!

Informații despre SCX (SCX) SourceX – See the Signals Before the Crowd. SourceX is an advanced crypto intelligence platform built to transform how investors and builders navigate the digital asset landscape. By seamlessly aggregating both off-chain social data—such as community sentiment, influencer activity, and trending narratives—and on-chain metrics like token performance and transactional flow, SourceX offers an unparalleled 360° view of the crypto ecosystem. SourceX – See the Signals Before the Crowd. SourceX is an advanced crypto intelligence platform built to transform how investors and builders navigate the digital asset landscape. By seamlessly aggregating both off-chain social data—such as community sentiment, influencer activity, and trending narratives—and on-chain metrics like token performance and transactional flow, SourceX offers an unparalleled 360° view of the crypto ecosystem. Pagină de internet oficială: http://sourcex.live/ Carte albă: https://source-x.gitbook.io/sourcex/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x1b828f9d0cb9f18233955496f6db7bc0f8d778dc

Tokenomie pentru SCX (SCX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SCX (SCX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCX, explorează prețul în direct al tokenului SCX!

Cum se cumpără SCX Te interesează să adaugi SCX (SCX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SCX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SCX pe MEXC! Istoric de preț pentru SCX (SCX) Analiza istoricului de preț pentru SCX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SCX! Predicție de preț pentru SCX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SCX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!