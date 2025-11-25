Ce este SN99

Informații de preț pentru SN99

Tokenomie pentru Neza (SN99) Descoperă informații cheie despre Neza (SN99), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Neza (SN99) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neza (SN99), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 942.66K $ 942.66K $ 942.66K Ofertă totală: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ofertă aflată în circulație: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 942.66K $ 942.66K $ 942.66K Maxim dintotdeauna: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Minim dintotdeauna: $ 0.422352 $ 0.422352 $ 0.422352 Preț curent: $ 0.635406 $ 0.635406 $ 0.635406 Află mai mult despre prețul tokenului Neza (SN99) Cumpără SN99 acum!

Informații despre Neza (SN99) Pagină de internet oficială: https://neza.video/

Tokenomie pentru Neza (SN99): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Neza (SN99) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SN99 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SN99 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SN99, explorează prețul în direct al tokenului SN99!

