Informații privind prețul pentru Neza (SN99) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.735057 $ 0.735057 $ 0.735057 Minim 24 h $ 0.812731 $ 0.812731 $ 0.812731 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.735057$ 0.735057 $ 0.735057 Maxim 24 h $ 0.812731$ 0.812731 $ 0.812731 Maxim dintotdeauna $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Cel mai mic preț $ 0.422352$ 0.422352 $ 0.422352 Modificare de preț (1 oră) -1.46% Modificare de preț (1 zi) -1.70% Modificare de preț (7 zile) -5.79% Modificare de preț (7 zile) -5.79%

Prețul în timp real pentru Neza (SN99) este $0.781879. În ultimele 24 de ore, tokenul SN99 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.735057 și un maxim de $ 0.812731, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SN99 este $ 1.91, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.422352.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SN99 s-a modificat cu -1.46% în decursul ultimei ore, cu -1.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Neza (SN99)

Capitalizare de piață $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Ofertă află în circulație 1.27M 1.27M 1.27M Ofertă totală 1,270,199.547349488 1,270,199.547349488 1,270,199.547349488

Capitalizarea de piață actuală pentru Neza este $ 1.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SN99 este 1.27M, cu o ofertă totală de 1270199.547349488. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.01M.