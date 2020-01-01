Tokenomie pentru BRAZA by Virtuals (BRAZA) Descoperă informații cheie despre BRAZA by Virtuals (BRAZA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BRAZA by Virtuals (BRAZA) Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences. Pagină de internet oficială: https://braza.ai/ Cumpără BRAZA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BRAZA by Virtuals (BRAZA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BRAZA by Virtuals (BRAZA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.23K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.23K Maxim dintotdeauna: $ 0.00238761 Minim dintotdeauna: $ 0.00003123 Preț curent: $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului BRAZA by Virtuals (BRAZA)

Tokenomie pentru BRAZA by Virtuals (BRAZA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BRAZA by Virtuals (BRAZA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRAZA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRAZA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRAZA, explorează prețul în direct al tokenului BRAZA!

Predicție de preț pentru BRAZA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRAZA? Pagina noastră de predicție de preț pentru BRAZA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BRAZA!

