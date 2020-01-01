Tokenomie pentru Alaya AI (AGT) Descoperă informații cheie despre Alaya AI (AGT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alaya AI (AGT) Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3. Pagină de internet oficială: https://www.aialaya.io/#/ Carte albă: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274 Cumpără AGT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Alaya AI (AGT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alaya AI (AGT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Maxim dintotdeauna: $ 0.038701 $ 0.038701 $ 0.038701 Minim dintotdeauna: $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 $ 0.004112865886010598 Preț curent: $ 0.005183 $ 0.005183 $ 0.005183 Află mai mult despre prețul tokenului Alaya AI (AGT)

Tokenomie pentru Alaya AI (AGT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alaya AI (AGT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AGT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AGT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AGT, explorează prețul în direct al tokenului AGT!

Istoric de preț pentru Alaya AI (AGT) Analiza istoricului de preț pentru AGT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AGT!

Predicție de preț pentru AGT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AGT? Pagina noastră de predicție de preț pentru AGT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AGT!

