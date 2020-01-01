Tokenomie pentru Zypto (ZYPTO) Descoperă informații cheie despre Zypto (ZYPTO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zypto (ZYPTO) $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. $Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits. Pagină de internet oficială: https://zypto.foundation/ Carte albă: https://zypto.foundation/white-paper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Cumpără ZYPTO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zypto (ZYPTO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zypto (ZYPTO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Ofertă totală: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M Ofertă aflată în circulație: $ 896.46M $ 896.46M $ 896.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Maxim dintotdeauna: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Minim dintotdeauna: $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 $ 0.004400196864171083 Preț curent: $ 0.00541 $ 0.00541 $ 0.00541 Află mai mult despre prețul tokenului Zypto (ZYPTO)

Tokenomie pentru Zypto (ZYPTO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zypto (ZYPTO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZYPTO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZYPTO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZYPTO, explorează prețul în direct al tokenului ZYPTO!

Cum se cumpără ZYPTO Te interesează să adaugi Zypto (ZYPTO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZYPTO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZYPTO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Zypto (ZYPTO) Analiza istoricului de preț pentru ZYPTO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZYPTO!

Predicție de preț pentru ZYPTO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZYPTO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZYPTO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZYPTO!

