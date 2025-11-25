Ce este XNY

Tokenomie pentru Codatta (XNY) Descoperă informații cheie despre Codatta (XNY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Capitalizare de piață: $ 9.70M Ofertă totală: $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.50B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.78M Maxim dintotdeauna: $ 0.030816 Minim dintotdeauna: $ 0.002007819087959233 Preț curent: $ 0.003878

Informații despre Codatta (XNY) Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets. Pagină de internet oficială: https://www.codatta.io Carte albă: https://docs.codatta.io/en/quick-guide/overview Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xE3225e11Cab122F1a126A28997788E5230838ab9

Tokenomie pentru Codatta (XNY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Codatta (XNY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XNY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XNY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XNY, explorează prețul în direct al tokenului XNY!

