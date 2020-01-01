Tokenomie pentru Yield Guild Games (YGG) Descoperă informații cheie despre Yield Guild Games (YGG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Yield Guild Games (YGG) Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games. Pagină de internet oficială: https://yieldguild.io/ Carte albă: https://storage.googleapis.com/external_communication/YGG-GuildProtocol-ConceptPaper-2024Sept.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/EzZp7LRN1xwu3QsB2RJRrWwEGjJGsuWzuMCeQDB3NSPK Cumpără YGG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Yield Guild Games (YGG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Yield Guild Games (YGG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 90.13M $ 90.13M $ 90.13M Ofertă totală: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ofertă aflată în circulație: $ 597.71M $ 597.71M $ 597.71M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 150.80M $ 150.80M $ 150.80M Maxim dintotdeauna: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 Minim dintotdeauna: $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 $ 0.119167900856695 Preț curent: $ 0.1508 $ 0.1508 $ 0.1508 Află mai mult despre prețul tokenului Yield Guild Games (YGG)

Tokenomie pentru Yield Guild Games (YGG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Yield Guild Games (YGG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri YGG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri YGG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru YGG, explorează prețul în direct al tokenului YGG!

Istoric de preț pentru Yield Guild Games (YGG) Analiza istoricului de preț pentru YGG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru YGG!

Predicție de preț pentru YGG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta YGG? Pagina noastră de predicție de preț pentru YGG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul YGG!

