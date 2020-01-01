Tokenomie pentru GRASS (GRASS) Descoperă informații cheie despre GRASS (GRASS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GRASS (GRASS) Grass is a decentralized data layer built specifically for artificial intelligence that enables users to share their Internet bandwidth and obtain verifiable network data through a distributed network. This is achieved by leveraging idle internet connections of node operators to collect raw data, which is then processed for AI training purposes. Pagină de internet oficială: https://www.getgrass.io/ Carte albă: https://grass-foundation.gitbook.io/grass-docs Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/Grass7B4RdKfBCjTKgSqnXkqjwiGvQyFbuSCUJr3XXjs Cumpără GRASS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GRASS (GRASS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GRASS (GRASS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 194.15M $ 194.15M $ 194.15M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 796.00M $ 796.00M $ 796.00M Maxim dintotdeauna: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Minim dintotdeauna: $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 $ 0.644980133288505 Preț curent: $ 0.796 $ 0.796 $ 0.796 Află mai mult despre prețul tokenului GRASS (GRASS)

Tokenomie pentru GRASS (GRASS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GRASS (GRASS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GRASS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GRASS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GRASS, explorează prețul în direct al tokenului GRASS!

Cum se cumpără GRASS Te interesează să adaugi GRASS (GRASS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GRASS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GRASS pe MEXC!

Istoric de preț pentru GRASS (GRASS) Analiza istoricului de preț pentru GRASS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GRASS!

Predicție de preț pentru GRASS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GRASS? Pagina noastră de predicție de preț pentru GRASS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GRASS!

