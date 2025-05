YGG

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

NumeYGG

PozițieNo.355

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)5.10%

Ofertă află în circulație524,077,686.5188586

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală999,725,264.322777

Rată de circulație0.524%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna11.495791520389345,2021-11-20

Cel mai mic preț0.119167900856695,2023-06-10

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.