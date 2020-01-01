Tokenomie pentru XYO (XYO) Descoperă informații cheie despre XYO (XYO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XYO (XYO) XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups. Pagină de internet oficială: https://xyo.network/ Carte albă: https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b Cumpără XYO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XYO (XYO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XYO (XYO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 125.08M $ 125.08M $ 125.08M Ofertă totală: $ 13.93B $ 13.93B $ 13.93B Ofertă aflată în circulație: $ 13.66B $ 13.66B $ 13.66B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 127.61M $ 127.61M $ 127.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Minim dintotdeauna: $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 $ 0.0000960677747658 Preț curent: $ 0.00916 $ 0.00916 $ 0.00916 Află mai mult despre prețul tokenului XYO (XYO)

Tokenomie pentru XYO (XYO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XYO (XYO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XYO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XYO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XYO, explorează prețul în direct al tokenului XYO!

Cum se cumpără XYO Te interesează să adaugi XYO (XYO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XYO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XYO pe MEXC!

Istoric de preț pentru XYO (XYO) Analiza istoricului de preț pentru XYO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XYO!

Predicție de preț pentru XYO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XYO? Pagina noastră de predicție de preț pentru XYO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XYO!

