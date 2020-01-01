Tokenomie pentru Gitcoin (GTC) Descoperă informații cheie despre Gitcoin (GTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gitcoin (GTC) Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO. Pagină de internet oficială: https://gitcoin.co/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f Cumpără GTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Gitcoin (GTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gitcoin (GTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.95M $ 26.95M $ 26.95M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 96.38M $ 96.38M $ 96.38M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.96M $ 27.96M $ 27.96M Maxim dintotdeauna: $ 28.957 $ 28.957 $ 28.957 Minim dintotdeauna: $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 $ 0.19580728738080047 Preț curent: $ 0.2796 $ 0.2796 $ 0.2796 Află mai mult despre prețul tokenului Gitcoin (GTC)

Tokenomie pentru Gitcoin (GTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gitcoin (GTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GTC, explorează prețul în direct al tokenului GTC!

Cum se cumpără GTC Te interesează să adaugi Gitcoin (GTC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GTC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GTC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gitcoin (GTC) Analiza istoricului de preț pentru GTC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GTC!

Predicție de preț pentru GTC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GTC? Pagina noastră de predicție de preț pentru GTC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GTC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!