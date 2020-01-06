Tokenomie pentru Origin (OGN) Descoperă informații cheie despre Origin (OGN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Origin Token (OGN) is Origin Protocol's native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin's products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin's products, cultivating a user-first platform. Pagină de internet oficială: https://www.originprotocol.com Carte albă: https://www.originprotocol.com/litepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26

Tokenomie și analiză de preț pentru Origin (OGN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Origin (OGN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 37.00M $ 37.00M $ 37.00M Ofertă totală: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Ofertă aflată în circulație: $ 654.83M $ 654.83M $ 654.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 79.65M $ 79.65M $ 79.65M Maxim dintotdeauna: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Minim dintotdeauna: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Preț curent: $ 0.0565 $ 0.0565 $ 0.0565 Află mai mult despre prețul tokenului Origin (OGN)

Tokenomie pentru Origin (OGN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Origin (OGN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OGN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OGN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OGN, explorează prețul în direct al tokenului OGN!

Cum se cumpără OGN Te interesează să adaugi Origin (OGN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OGN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OGN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Origin (OGN) Analiza istoricului de preț pentru OGN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OGN!

Predicție de preț pentru OGN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OGN? Pagina noastră de predicție de preț pentru OGN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OGN!

