Informații despre ELIS (XLS) ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Pagină de internet oficială: https://www.elis.tech/ Carte albă: https://elis.tech/whitepaper Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Cumpără XLS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ELIS (XLS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ELIS (XLS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 296.00K $ 296.00K $ 296.00K Maxim dintotdeauna: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Află mai mult despre prețul tokenului ELIS (XLS)

Tokenomie pentru ELIS (XLS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ELIS (XLS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XLS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XLS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XLS, explorează prețul în direct al tokenului XLS!

Cum se cumpără XLS Te interesează să adaugi ELIS (XLS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XLS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XLS pe MEXC!

Istoric de preț pentru ELIS (XLS) Analiza istoricului de preț pentru XLS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XLS!

Predicție de preț pentru XLS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XLS? Pagina noastră de predicție de preț pentru XLS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XLS!

