Tokenomie pentru Witch Token (WITCH) Descoperă informații cheie despre Witch Token (WITCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Witch Token (WITCH) WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Pagină de internet oficială: https://witchwitch.io/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Cumpără WITCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Witch Token (WITCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Witch Token (WITCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Maxim dintotdeauna: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 Minim dintotdeauna: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Preț curent: $ 0.0542 $ 0.0542 $ 0.0542 Află mai mult despre prețul tokenului Witch Token (WITCH)

Tokenomie pentru Witch Token (WITCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Witch Token (WITCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WITCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WITCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru WITCH, explorează prețul în direct al tokenului WITCH!

Cum se cumpără WITCH Te interesează să adaugi Witch Token (WITCH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru WITCH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra WITCH pe MEXC!

Istoric de preț pentru Witch Token (WITCH) Analiza istoricului de preț pentru WITCH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru WITCH!

Predicție de preț pentru WITCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta WITCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru WITCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul WITCH!

