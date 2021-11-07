Tokenomie pentru Kaspa (KAS) Descoperă informații cheie despre Kaspa (KAS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Kaspa (KAS) Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world's first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals. Pagină de internet oficială: https://www.kaspa.org Carte albă: https://eprint.iacr.org/2018/104.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.kaspa.org/

Tokenomie și analiză de preț pentru Kaspa (KAS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Kaspa (KAS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Ofertă totală: $ 26.74B $ 26.74B $ 26.74B Ofertă aflată în circulație: $ 26.74B $ 26.74B $ 26.74B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B Maxim dintotdeauna: $ 0.207914 $ 0.207914 $ 0.207914 Minim dintotdeauna: $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 $ 0.000169882220013181 Preț curent: $ 0.078002 $ 0.078002 $ 0.078002 Află mai mult despre prețul tokenului Kaspa (KAS)

Structura în profunzime a tokenului Kaspa (KAS) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri KAS. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Kaspa (KAS) is a decentralized, open-source, Proof-of-Work (PoW) blockchain with a unique blockDAG architecture. Its token economics are designed to maximize decentralization, transparency, and community participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking mechanisms. Issuance Mechanism Proof-of-Work Mining:

KAS is issued exclusively through PoW mining. Miners validate transactions and add blocks to the blockDAG, receiving newly minted KAS and transaction fees as rewards.

Block Reward Schedule: Initial Reward: 500 KAS per block at launch (November 7, 2021). Halving Mechanism: The block reward decreases geometrically each month by a factor of (1/2)^(1/12), resulting in a gradual reduction in new supply. Current Reward: As of February 26, 2024, the block reward is 81 KAS per block. Maximum Supply: The total supply is capped at 70 billion KAS, expected to be fully mined around 2057.

No Premine or Pre-allocation:

Kaspa was fair-launched with no premine, no pre-sale, and no team or investor allocations. Allocation Mechanism Allocation Type Details Mining Rewards 100% of KAS is distributed to miners via PoW block rewards and transaction fees. Team/Investors 0% (No tokens allocated to team, advisors, or investors) Community Fundraising Community-initiated crowdfunding for development and ecosystem initiatives (see below) Community Fundraising: Conducted via public campaigns for specific development or ecosystem needs. Funds are held in a 2/4 multi-signature wallet managed by elected community treasurers. Example: ~70.23 million KAS (~0.24% of max supply) raised for DAGKnight consensus development.

Usage and Incentive Mechanism Use Case Description Peer-to-Peer Payments KAS is used as a medium of exchange and value storage within the Kaspa network. Transaction Fees All network transactions require a fee paid in KAS, which is awarded to miners. Mining Incentives Miners receive block rewards and transaction fees as compensation for securing the network. Governance Community-driven proposals and funding via Discord and other social channels. No Staking or Liquidity Provision:

Kaspa does not support staking or liquidity provision. All incentives are PoW-based. Locking Mechanism No Locking or Vesting:

There are no token locks, vesting schedules, or unlock events for KAS. All tokens are distributed through mining and are immediately liquid upon receipt. Unlocking Time Not Applicable:

Since there are no locked or vested tokens, there are no scheduled unlocks or vesting events for KAS. Summary Table Mechanism Details Issuance PoW mining, geometric monthly halving, capped at 70B KAS Allocation 100% to miners, 0% to team/investors, community fundraising via multi-sig wallet Usage/Incentives Payments, transaction fees, mining rewards, community governance Locking None Unlocking None Additional Notes Decentralization:

Kaspa’s design ensures no central governance, no privileged users, and all decisions are made via open community processes.

Transparency:

All fundraising and treasury activities are managed by elected community members and are publicly auditable.

Security:

The network is secured by PoW miners using the kHeavyhash algorithm, with rewards decreasing over time to control inflation. Kaspa’s token economics are among the most transparent and community-driven in the industry, with a strict adherence to fair launch principles and no hidden allocations or lockups. All value accrues to miners and the broader ecosystem through open participation and transparent governance.

Tokenomie pentru Kaspa (KAS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Kaspa (KAS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri KAS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri KAS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru KAS, explorează prețul în direct al tokenului KAS!

