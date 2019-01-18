Tokenomie pentru V Systems (VSYS) Descoperă informații cheie despre V Systems (VSYS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre V Systems (VSYS) V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. Pagină de internet oficială: https://www.v.systems/ Carte albă: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.v.systems/

Tokenomie și analiză de preț pentru V Systems (VSYS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru V Systems (VSYS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Ofertă totală: $ 5.45B $ 5.45B $ 5.45B Ofertă aflată în circulație: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Maxim dintotdeauna: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 Minim dintotdeauna: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 Preț curent: $ 0.0003749 $ 0.0003749 $ 0.0003749 Află mai mult despre prețul tokenului V Systems (VSYS)

Tokenomie pentru V Systems (VSYS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru V Systems (VSYS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri VSYS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri VSYS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru VSYS, explorează prețul în direct al tokenului VSYS!

