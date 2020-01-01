Tokenomie pentru Immortal Rising 2 (IMT) Descoperă informații cheie despre Immortal Rising 2 (IMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Immortal Rising 2 (IMT) Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3. Pagină de internet oficială: https://immortalrising2.com/ Carte albă: https://docs.immortalrising2.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3

Tokenomie și analiză de preț pentru Immortal Rising 2 (IMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Immortal Rising 2 (IMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.0784 $ 0.0784 $ 0.0784 Minim dintotdeauna: $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 $ 0.002325794475909858 Preț curent: $ 0.004612 $ 0.004612 $ 0.004612 Află mai mult despre prețul tokenului Immortal Rising 2 (IMT)

Tokenomie pentru Immortal Rising 2 (IMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Immortal Rising 2 (IMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IMT, explorează prețul în direct al tokenului IMT!

