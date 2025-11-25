Ce este USDR

Tokenomie și analiză de preț pentru StablR USD (USDR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StablR USD (USDR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Ofertă totală: $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M Ofertă aflată în circulație: $ 8.28M $ 8.28M $ 8.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Maxim dintotdeauna: $ 1.804 $ 1.804 $ 1.804 Minim dintotdeauna: $ 0.980782166260219 $ 0.980782166260219 $ 0.980782166260219 Preț curent: $ 0.999 $ 0.999 $ 0.999 Află mai mult despre prețul tokenului StablR USD (USDR) Cumpără USDR acum!

Informații despre StablR USD (USDR) StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems. Pagină de internet oficială: https://stablr.com Carte albă: https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

Tokenomie pentru StablR USD (USDR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StablR USD (USDR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USDR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USDR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USDR, explorează prețul în direct al tokenului USDR!

Cum se cumpără USDR Te interesează să adaugi StablR USD (USDR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru USDR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra USDR pe MEXC! Istoric de preț pentru StablR USD (USDR) Analiza istoricului de preț pentru USDR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru USDR! Predicție de preț pentru USDR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USDR? Pagina noastră de predicție de preț pentru USDR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USDR!

