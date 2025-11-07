BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru StablR USD astăzi este 1.004 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru USDR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru USDR pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru StablR USD astăzi este 1.004 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru USDR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru USDR pe MEXC acum.

Mai multe despre USDR

Informații de preț pentru USDR

Ce este USDR

Carte albă pentru USDR

Pagina oficială pentru USDR

Tokenomie pentru USDR

Prognoza prețurilor pentru USDR

Istoric USDR

Ghid de cumpărare USDR

Convertor valutar USDR în fiduciar

USDR Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo StablR USD

Pret StablR USD (USDR)

Preț în timp real pentru 1 USDR în USD:

$1.004
$1.004$1.004
-1.27%1D
USD
StablR USD (USDR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:24:09 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru StablR USD (USDR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.958
$ 0.958$ 0.958
Minim 24 h
$ 1.043
$ 1.043$ 1.043
Maxim 24 h

$ 0.958
$ 0.958$ 0.958

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

-1.28%

-1.27%

+0.60%

+0.60%

Prețul în timp real pentru StablR USD (USDR) este $ 1.004. În ultimele 24 de ore, tokenul USDR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.958 și un maxim de $ 1.043, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDR este $ 1.02146361646693, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.980782166260219.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDR s-a modificat cu -1.28% în decursul ultimei ore, cu -1.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața StablR USD (USDR)

No.1150

$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M

$ 1.34K
$ 1.34K$ 1.34K

$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru StablR USD este $ 9.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 1.34K. Oferta aflată în circulație pentru USDR este 9.00M, cu o ofertă totală de 9004451.68. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.04M.

Istoric de preț pentru StablR USD (USDR) USD

Urmărește modificările de preț pentru StablR USD pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.01291-1.27%
30 de zile$ +0.006+0.60%
60 de zile$ +0.019+1.92%
90 de zile$ +0.007+0.70%
Modificare de preț astăzi pentru StablR USD

Astăzi, USDR a înregistrat o modificare de $ -0.01291 (-1.27%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru StablR USD

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.006 (+0.60%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru StablR USD

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, USDR a văzut o modificare de $ +0.019 (+1.92%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru StablR USD

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.007 (+0.70%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru StablR USD (USDR)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru StablR USD.

Ce este StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Tokenul StablR USD este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile StablR USD. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru USDR pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre StablR USD pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare StablR USD fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru StablR USD (USD)

Ce valoare va avea StablR USD (USDR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale StablR USD (USDR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru StablR USD.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru StablR USD!

Tokenomie pentru StablR USD (USDR)

Înțelegerea tokenomică a StablR USD (USDR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru USDR!

Cum se cumpără StablR USD (USDR)

Vrei să știi cum să cumperi StablR USD? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra StablR USD cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

USDR în monede locale

1 StablR USD(USDR) în VND
26,420.26
1 StablR USD(USDR) în AUD
A$1.54616
1 StablR USD(USDR) în GBP
0.76304
1 StablR USD(USDR) în EUR
0.86344
1 StablR USD(USDR) în USD
$1.004
1 StablR USD(USDR) în MYR
RM4.19672
1 StablR USD(USDR) în TRY
42.27844
1 StablR USD(USDR) în JPY
¥153.612
1 StablR USD(USDR) în ARS
ARS$1,457.17548
1 StablR USD(USDR) în RUB
81.49468
1 StablR USD(USDR) în INR
89.0046
1 StablR USD(USDR) în IDR
Rp16,733.32664
1 StablR USD(USDR) în PHP
59.236
1 StablR USD(USDR) în EGP
￡E.47.47916
1 StablR USD(USDR) în BRL
R$5.3714
1 StablR USD(USDR) în CAD
C$1.41564
1 StablR USD(USDR) în BDT
122.49804
1 StablR USD(USDR) în NGN
1,444.59536
1 StablR USD(USDR) în COP
$3,832.05716
1 StablR USD(USDR) în ZAR
R.17.4696
1 StablR USD(USDR) în UAH
42.22824
1 StablR USD(USDR) în TZS
T.Sh.2,466.828
1 StablR USD(USDR) în VES
Bs223.892
1 StablR USD(USDR) în CLP
$946.772
1 StablR USD(USDR) în PKR
Rs283.77056
1 StablR USD(USDR) în KZT
528.13412
1 StablR USD(USDR) în THB
฿32.5296
1 StablR USD(USDR) în TWD
NT$31.13404
1 StablR USD(USDR) în AED
د.إ3.68468
1 StablR USD(USDR) în CHF
Fr0.8032
1 StablR USD(USDR) în HKD
HK$7.80108
1 StablR USD(USDR) în AMD
֏383.9296
1 StablR USD(USDR) în MAD
.د.م9.34724
1 StablR USD(USDR) în MXN
$18.71456
1 StablR USD(USDR) în SAR
ريال3.765
1 StablR USD(USDR) în ETB
Br154.10396
1 StablR USD(USDR) în KES
KSh129.65656
1 StablR USD(USDR) în JOD
د.أ0.711836
1 StablR USD(USDR) în PLN
3.69472
1 StablR USD(USDR) în RON
лв4.4176
1 StablR USD(USDR) în SEK
kr9.62836
1 StablR USD(USDR) în BGN
лв1.69676
1 StablR USD(USDR) în HUF
Ft336.46048
1 StablR USD(USDR) în CZK
21.17436
1 StablR USD(USDR) în KWD
د.ك0.307224
1 StablR USD(USDR) în ILS
3.28308
1 StablR USD(USDR) în BOB
Bs6.9276
1 StablR USD(USDR) în AZN
1.7068
1 StablR USD(USDR) în TJS
SM9.25688
1 StablR USD(USDR) în GEL
2.72084
1 StablR USD(USDR) în AOA
Kz916.0496
1 StablR USD(USDR) în BHD
.د.ب0.377504
1 StablR USD(USDR) în BMD
$1.004
1 StablR USD(USDR) în DKK
kr6.49588
1 StablR USD(USDR) în HNL
L26.38512
1 StablR USD(USDR) în MUR
46.184
1 StablR USD(USDR) în NAD
$17.43948
1 StablR USD(USDR) în NOK
kr10.26088
1 StablR USD(USDR) în NZD
$1.77708
1 StablR USD(USDR) în PAB
B/.1.004
1 StablR USD(USDR) în PGK
K4.28708
1 StablR USD(USDR) în QAR
ر.ق3.65456
1 StablR USD(USDR) în RSD
дин.102.06664
1 StablR USD(USDR) în UZS
soʻm11,952.37904
1 StablR USD(USDR) în ALL
L84.20548
1 StablR USD(USDR) în ANG
ƒ1.79716
1 StablR USD(USDR) în AWG
ƒ1.8072
1 StablR USD(USDR) în BBD
$2.008
1 StablR USD(USDR) în BAM
KM1.69676
1 StablR USD(USDR) în BIF
Fr2,960.796
1 StablR USD(USDR) în BND
$1.3052
1 StablR USD(USDR) în BSD
$1.004
1 StablR USD(USDR) în JMD
$160.9914
1 StablR USD(USDR) în KHR
4,032.12424
1 StablR USD(USDR) în KMF
Fr427.704
1 StablR USD(USDR) în LAK
21,826.08652
1 StablR USD(USDR) în LKR
රු306.08948
1 StablR USD(USDR) în MDL
L17.17844
1 StablR USD(USDR) în MGA
Ar4,522.518
1 StablR USD(USDR) în MOP
P8.032
1 StablR USD(USDR) în MVR
15.4616
1 StablR USD(USDR) în MWK
MK1,740.0324
1 StablR USD(USDR) în MZN
MT64.2058
1 StablR USD(USDR) în NPR
रु142.2668
1 StablR USD(USDR) în PYG
7,120.368
1 StablR USD(USDR) în RWF
Fr1,458.812
1 StablR USD(USDR) în SBD
$8.25288
1 StablR USD(USDR) în SCR
13.79496
1 StablR USD(USDR) în SRD
$38.654
1 StablR USD(USDR) în SVC
$8.77496
1 StablR USD(USDR) în SZL
L17.4194
1 StablR USD(USDR) în TMT
m3.514
1 StablR USD(USDR) în TND
د.ت2.970836
1 StablR USD(USDR) în TTD
$6.79708
1 StablR USD(USDR) în UGX
Sh3,509.984
1 StablR USD(USDR) în XAF
Fr570.272
1 StablR USD(USDR) în XCD
$2.7108
1 StablR USD(USDR) în XOF
Fr570.272
1 StablR USD(USDR) în XPF
Fr103.412
1 StablR USD(USDR) în BWP
P13.5038
1 StablR USD(USDR) în BZD
$2.01804
1 StablR USD(USDR) în CVE
$96.06272
1 StablR USD(USDR) în DJF
Fr178.712
1 StablR USD(USDR) în DOP
$64.57728
1 StablR USD(USDR) în DZD
د.ج131.00192
1 StablR USD(USDR) în FJD
$2.28912
1 StablR USD(USDR) în GNF
Fr8,729.78
1 StablR USD(USDR) în GTQ
Q7.69064
1 StablR USD(USDR) în GYD
$209.99664
1 StablR USD(USDR) în ISK
kr126.504

Resursă StablR USD

Pentru o înțelegere mai aprofundată a StablR USD, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web StablR USD oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre StablR USD

Cât valorează StablR USD (USDR) astăzi?
Prețul pe viu pentru USDR în USD este 1.004 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru USDR în USD?
Prețul actual pentru USDR la USD este $ 1.004. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru StablR USD?
Capitalizarea de piață pentru USDR este $ 9.04M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru USDR?
Ofertă aflată în circulație pentru USDR este 9.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru USDR?
USDR a obținut un preț ATH de 1.02146361646693 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru USDR?
USDR a avut un preț ATL de 0.980782166260219 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru USDR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru USDR este $ 1.34K USD.
Va crește USDR în acest an?
USDR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru USDR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:24:09 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru StablR USD (USDR)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator USDR în USD

Sumă

USDR
USDR
USD
USD

1 USDR = 1.004 USD

Tranzacționează USDR

USDR/USDC
$1.0047
$1.0047$1.0047
+0.08%
USDR/USDT
$1.004
$1.004$1.004
-1.27%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,564.68
$101,564.68$101,564.68

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,288.37
$3,288.37$3,288.37

-0.35%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

+0.06%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.87
$1,480.87$1,480.87

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,564.68
$101,564.68$101,564.68

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,288.37
$3,288.37$3,288.37

-0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2342
$2.2342$2.2342

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.02
$156.02$156.02

+0.06%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0021
$1.0021$1.0021

-1.37%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.37
$30.37$30.37

+102.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1342
$0.1342$0.1342

+168.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004320
$0.0004320$0.0004320

+188.00%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039001
$0.039001$0.039001

+3,800.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.590
$4.590$4.590

+359.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1342
$0.1342$0.1342

+168.40%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000000364
$0.000000000000000000000000364$0.000000000000000000000000364

+61.77%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000005599
$0.00000000005599$0.00000000005599

+66.24%