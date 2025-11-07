Ce este StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Predicție de preț pentru StablR USD (USD)

Ce valoare va avea StablR USD (USDR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale StablR USD (USDR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru StablR USD.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru StablR USD!

Tokenomie pentru StablR USD (USDR)

Înțelegerea tokenomică a StablR USD (USDR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru USDR!

Cum se cumpără StablR USD (USDR)

Resursă StablR USD

Pentru o înțelegere mai aprofundată a StablR USD, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre StablR USD Cât valorează StablR USD (USDR) astăzi? Prețul pe viu pentru USDR în USD este 1.004 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru USDR în USD? $ 1.004 . Consultă Prețul actual pentru USDR la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru StablR USD? Capitalizarea de piață pentru USDR este $ 9.04M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru USDR? Ofertă aflată în circulație pentru USDR este 9.00M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru USDR? USDR a obținut un preț ATH de 1.02146361646693 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru USDR? USDR a avut un preț ATL de 0.980782166260219 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru USDR? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru USDR este $ 1.34K USD . Va crește USDR în acest an? USDR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru USDR pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru StablR USD (USDR)

