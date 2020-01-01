Tokenomie pentru Ubix.Network (UBX) Descoperă informații cheie despre Ubix.Network (UBX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ubix.Network (UBX) UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network. UBIX.Network is a DAG/blockchain hybrid designed to integrate blockchains of various types of consensus into a single p2p network. Pagină de internet oficială: https://ubix.network/ Carte albă: https://ubix.wiki/index.php/Main_Page Explorator de blocuri: https://explorer.ubikiri.com/ Cumpără UBX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ubix.Network (UBX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ubix.Network (UBX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 153.03K $ 153.03K $ 153.03K Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 45.56B $ 45.56B $ 45.56B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.36M $ 3.36M $ 3.36M Maxim dintotdeauna: $ 0.000063503 $ 0.000063503 $ 0.000063503 Minim dintotdeauna: $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 $ 0.000002672007295277 Preț curent: $ 0.000003359 $ 0.000003359 $ 0.000003359 Află mai mult despre prețul tokenului Ubix.Network (UBX)

Tokenomie pentru Ubix.Network (UBX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ubix.Network (UBX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri UBX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri UBX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru UBX, explorează prețul în direct al tokenului UBX!

Cum se cumpără UBX Te interesează să adaugi Ubix.Network (UBX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru UBX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra UBX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ubix.Network (UBX) Analiza istoricului de preț pentru UBX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru UBX!

Predicție de preț pentru UBX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta UBX? Pagina noastră de predicție de preț pentru UBX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul UBX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!