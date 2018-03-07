Tokenomie pentru TrueUSD (TUSD) Descoperă informații cheie despre TrueUSD (TUSD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TrueUSD (TUSD) TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Pagină de internet oficială: https://tusd.io/ Carte albă: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 Cumpără TUSD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TrueUSD (TUSD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TrueUSD (TUSD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 493.72M $ 493.72M $ 493.72M Ofertă totală: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M Ofertă aflată în circulație: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 493.72M $ 493.72M $ 493.72M Maxim dintotdeauna: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 Minim dintotdeauna: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 Preț curent: $ 0.9984 $ 0.9984 $ 0.9984 Află mai mult despre prețul tokenului TrueUSD (TUSD)

Tokenomie pentru TrueUSD (TUSD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TrueUSD (TUSD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TUSD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TUSD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TUSD, explorează prețul în direct al tokenului TUSD!

Cum se cumpără TUSD Te interesează să adaugi TrueUSD (TUSD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TUSD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TUSD pe MEXC!

Istoric de preț pentru TrueUSD (TUSD) Analiza istoricului de preț pentru TUSD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TUSD!

Predicție de preț pentru TUSD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TUSD? Pagina noastră de predicție de preț pentru TUSD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TUSD!

