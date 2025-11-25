Ce este TRADOOR

Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 69.35M $ 69.35M $ 69.35M Maxim dintotdeauna: $ 5.1289 $ 5.1289 $ 5.1289 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 1.1558 $ 1.1558 $ 1.1558

Informații despre Tradoor (TRADOOR) Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs. Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs. Pagină de internet oficială: https://tradoor.io/ Carte albă: https://docs.tradoor.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9123400446a56176eb1b6be9ee5cf703e409f492

Tokenomie pentru Tradoor (TRADOOR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Tradoor (TRADOOR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRADOOR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRADOOR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRADOOR, explorează prețul în direct al tokenului TRADOOR!

Cum se cumpără TRADOOR Te interesează să adaugi Tradoor (TRADOOR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TRADOOR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TRADOOR pe MEXC! Istoric de preț pentru Tradoor (TRADOOR) Analiza istoricului de preț pentru TRADOOR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRADOOR! Predicție de preț pentru TRADOOR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRADOOR? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRADOOR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRADOOR!

