TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

NumeTUSD

PozițieNo.112

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)10.41%

Ofertă află în circulație495,516,083

Ofertă maximă0

Ofertă totală495,516,083

Rată de circulație%

Data emiterii2018-03-07 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată1 USDT

Maxim dintotdeauna1.364490032196045,2018-05-16

Cel mai mic preț0.917876956195,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

