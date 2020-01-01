Tokenomie pentru Polytrade (TRADE) Descoperă informații cheie despre Polytrade (TRADE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Polytrade (TRADE) POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Pagină de internet oficială: https://polytrade.finance Carte albă: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Cumpără TRADE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Polytrade (TRADE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polytrade (TRADE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M Maxim dintotdeauna: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Minim dintotdeauna: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Preț curent: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 Află mai mult despre prețul tokenului Polytrade (TRADE)

Tokenomie pentru Polytrade (TRADE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polytrade (TRADE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TRADE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TRADE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TRADE, explorează prețul în direct al tokenului TRADE!

Cum se cumpără TRADE Te interesează să adaugi Polytrade (TRADE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TRADE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TRADE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Polytrade (TRADE) Analiza istoricului de preț pentru TRADE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TRADE!

Predicție de preț pentru TRADE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TRADE? Pagina noastră de predicție de preț pentru TRADE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TRADE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!