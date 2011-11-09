Tokenomie pentru Litecoin (LTC) Descoperă informații cheie despre Litecoin (LTC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Litecoin (LTC) Litecoin este o monedă pe Internet peer-to-peer care permite plăți instantanee cu costuri aproape zero oricui în lume. Litecoin este o rețea de plată globală open source, complet descentralizată fără autorități centrale. Litecoin este o monedă pe Internet peer-to-peer care permite plăți instantanee cu costuri aproape zero oricui în lume. Litecoin este o rețea de plată globală open source, complet descentralizată fără autorități centrale. Pagină de internet oficială: https://litecoin.org/ Explorator de blocuri: https://blockchair.com/litecoin Cumpără LTC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Litecoin (LTC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Litecoin (LTC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.93B $ 7.93B $ 7.93B Ofertă totală: $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Ofertă aflată în circulație: $ 76.34M $ 76.34M $ 76.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.72B $ 8.72B $ 8.72B Maxim dintotdeauna: $ 413.09 $ 413.09 $ 413.09 Minim dintotdeauna: $ 1.1137399673461914 $ 1.1137399673461914 $ 1.1137399673461914 Preț curent: $ 103.84 $ 103.84 $ 103.84 Află mai mult despre prețul tokenului Litecoin (LTC)

Structura în profunzime a tokenului Litecoin (LTC) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri LTC. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Litecoin (LTC) is one of the most established cryptocurrencies, with a transparent and predictable token economic model. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking. Issuance Mechanism Consensus & Supply Cap : Litecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism using the Scrypt hashing algorithm. The total supply is capped at 84 million LTC .

: Litecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism using the Scrypt hashing algorithm. The total supply is capped at . Block Rewards : New LTC are issued as block rewards to miners. The initial reward was 50 LTC per block , with a new block produced approximately every 2.5 minutes .

: New LTC are issued as block rewards to miners. The initial reward was , with a new block produced approximately every . Halving Schedule : The block reward halves every 840,000 blocks (roughly every 4 years). This process will continue until the maximum supply is reached, estimated around the year 2142.

: The block reward halves every (roughly every 4 years). This process will continue until the maximum supply is reached, estimated around the year 2142. Current Status: As of June 2024, about 74.61 million LTC (~88.83% of the total supply) are in circulation. The most recent halving occurred on August 2, 2023, reducing the block reward to 6.25 LTC. The next halving is expected in July 2027, reducing the reward to 3.125 LTC. Event Block Height Date Block Reward (LTC) Genesis 0 Oct 2011 50 1st Halving 840,000 Aug 25, 2015 25 2nd Halving 1,680,000 Aug 5, 2019 12.5 3rd Halving 2,520,000 Aug 2, 2023 6.25 4th Halving (est.) 3,360,000 Jul 2027 3.125 Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO : All LTC in circulation have been or will be distributed through mining. There was no pre-mine, ICO, or special allocation to founders or early investors.

: All LTC in circulation have been or will be distributed through mining. There was no pre-mine, ICO, or special allocation to founders or early investors. Distribution : LTC is distributed to miners as block rewards and transaction fees. There are no special vesting or allocation schedules for team, investors, or ecosystem funds.

: LTC is distributed to miners as block rewards and transaction fees. There are no special vesting or allocation schedules for team, investors, or ecosystem funds. Concentration: As of June 2024, the top 10 wallet addresses hold about 11.36 million LTC (~15.22% of circulating supply), with the largest single address holding ~3.36%. Usage and Incentive Mechanism Primary Use Cases : Peer-to-Peer Payments : LTC is used as a medium of exchange for fast, low-cost transactions globally. Value Storage : LTC is also used as a store of value, similar to Bitcoin.

: Incentives : Mining Rewards : Miners are incentivized through block rewards and transaction fees. Transaction Fees : Users pay transaction fees (in LTC) to incentivize miners to include their transactions in blocks. Fees are based on transaction size and network congestion.

: No Staking: Litecoin does not have a staking or liquidity provision mechanism. All network security and consensus are achieved through PoW mining. Locking Mechanism No Protocol-Level Locking : Litecoin does not implement protocol-level token locking or vesting schedules. All LTC are liquid upon mining.

: Litecoin does not implement protocol-level token locking or vesting schedules. All LTC are liquid upon mining. Optional User Locking: Users can voluntarily lock LTC in multi-signature wallets, time-locked contracts, or third-party services, but this is not enforced by the protocol. Unlocking Time Immediate Unlock : All newly mined LTC are immediately available to miners. There are no vesting cliffs, schedules, or delayed unlocks at the protocol level.

: All newly mined LTC are immediately available to miners. There are no vesting cliffs, schedules, or delayed unlocks at the protocol level. No Scheduled Unlocks: There are no future unlock events or vesting periods for any allocation category. Summary Table Aspect Details Issuance PoW mining, block rewards halved every 840,000 blocks, capped at 84M LTC Allocation 100% via mining; no pre-mine, ICO, or team/investor allocations Usage Peer-to-peer payments, value storage, miner incentives, transaction fees Incentives Block rewards, transaction fees Locking No protocol-level locking; all LTC liquid upon mining Unlocking Immediate upon mining; no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Governance : Litecoin does not have formal on-chain governance. Changes are proposed via Litecoin Improvement Proposals (LIPs) and adopted by consensus among developers, miners, and node operators.

: Litecoin does not have formal on-chain governance. Changes are proposed via Litecoin Improvement Proposals (LIPs) and adopted by consensus among developers, miners, and node operators. No Superusers : There are no privileged accounts or superusers; all changes require broad network consensus.

: There are no privileged accounts or superusers; all changes require broad network consensus. Decentralization: The network is maintained by a distributed set of miners, nodes, and developers, with no central authority. Conclusion Litecoin’s token economics are among the most transparent and straightforward in the crypto space. Its issuance and distribution are entirely mining-based, with no vesting, locking, or special allocations. The halving mechanism ensures a predictable, deflationary supply schedule, and all incentives are aligned with network security and utility. This simplicity and predictability have contributed to Litecoin’s longevity and trust within the crypto ecosystem.

Tokenomie pentru Litecoin (LTC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Litecoin (LTC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LTC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LTC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LTC, explorează prețul în direct al tokenului LTC!

