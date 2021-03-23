Tokenomie pentru Telos (TLOS) Descoperă informații cheie despre Telos (TLOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Telos (TLOS) Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Pagină de internet oficială: https://telos.net/ Carte albă: https://telos.net/whitepaper Explorator de blocuri: https://teloscan.io Cumpără TLOS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Telos (TLOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Telos (TLOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.45M $ 21.45M $ 21.45M Ofertă totală: $ 466.61M $ 466.61M $ 466.61M Ofertă aflată în circulație: $ 442.41M $ 442.41M $ 442.41M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 22.63M $ 22.63M $ 22.63M Maxim dintotdeauna: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 Minim dintotdeauna: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Preț curent: $ 0.04849 $ 0.04849 $ 0.04849 Află mai mult despre prețul tokenului Telos (TLOS)

Tokenomie pentru Telos (TLOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Telos (TLOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TLOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TLOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TLOS, explorează prețul în direct al tokenului TLOS!

Cum se cumpără TLOS Te interesează să adaugi Telos (TLOS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TLOS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TLOS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Telos (TLOS) Analiza istoricului de preț pentru TLOS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TLOS!

Predicție de preț pentru TLOS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TLOS? Pagina noastră de predicție de preț pentru TLOS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TLOS!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!