Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

PozițieNo.721

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.92%

Ofertă află în circulație445,444,058.7065

Ofertă maximă0

Ofertă totală465,444,058.7078

Rată de circulație%

Data emiterii2021-03-23 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.4287062007591227,2022-02-07

Cel mai mic preț0.00975328,2020-12-05

Lanț de blocuri publicETH

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.