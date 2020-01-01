Tokenomie pentru Banana (BANANAS31) Descoperă informații cheie despre Banana (BANANAS31), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Banana (BANANAS31) Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Pagină de internet oficială: http://bananaforscale.ai/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Cumpără BANANAS31 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Banana (BANANAS31) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Banana (BANANAS31), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 49.73M $ 49.73M $ 49.73M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 49.73M $ 49.73M $ 49.73M Maxim dintotdeauna: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Minim dintotdeauna: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Preț curent: $ 0.004973 $ 0.004973 $ 0.004973 Află mai mult despre prețul tokenului Banana (BANANAS31)

Tokenomie pentru Banana (BANANAS31): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Banana (BANANAS31) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BANANAS31 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BANANAS31 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BANANAS31, explorează prețul în direct al tokenului BANANAS31!

Cum se cumpără BANANAS31 Te interesează să adaugi Banana (BANANAS31) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BANANAS31, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BANANAS31 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Banana (BANANAS31) Analiza istoricului de preț pentru BANANAS31 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BANANAS31!

Predicție de preț pentru BANANAS31 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BANANAS31? Pagina noastră de predicție de preț pentru BANANAS31 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BANANAS31!

