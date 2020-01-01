Tokenomie pentru Throne (THN) Descoperă informații cheie despre Throne (THN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Throne (THN) Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy. Pagină de internet oficială: https://www.thronelabs.io/ Carte albă: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Cumpără THN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Throne (THN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Throne (THN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 90.07K $ 90.07K $ 90.07K Ofertă totală: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Ofertă aflată în circulație: $ 390.75M $ 390.75M $ 390.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 455.05K $ 455.05K $ 455.05K Maxim dintotdeauna: $ 10 $ 10 $ 10 Minim dintotdeauna: $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 $ 0.000203861055076626 Preț curent: $ 0.0002305 $ 0.0002305 $ 0.0002305 Află mai mult despre prețul tokenului Throne (THN)

Tokenomie pentru Throne (THN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Throne (THN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri THN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri THN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru THN, explorează prețul în direct al tokenului THN!

Istoric de preț pentru Throne (THN) Analiza istoricului de preț pentru THN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru THN!

Predicție de preț pentru THN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta THN? Pagina noastră de predicție de preț pentru THN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul THN!

