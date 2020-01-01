Tokenomie pentru Taiko (TAIKO) Descoperă informații cheie despre Taiko (TAIKO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Taiko (TAIKO) Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Pagină de internet oficială: https://taiko.xyz/ Carte albă: https://docs.taiko.xyz/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 Cumpără TAIKO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Taiko (TAIKO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Taiko (TAIKO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 64.51M $ 64.51M $ 64.51M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 183.85M $ 183.85M $ 183.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 350.90M $ 350.90M $ 350.90M Maxim dintotdeauna: $ 4 $ 4 $ 4 Minim dintotdeauna: $ 0.3395291583221003 $ 0.3395291583221003 $ 0.3395291583221003 Preț curent: $ 0.3509 $ 0.3509 $ 0.3509 Află mai mult despre prețul tokenului Taiko (TAIKO)

Tokenomie pentru Taiko (TAIKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Taiko (TAIKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri TAIKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri TAIKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru TAIKO, explorează prețul în direct al tokenului TAIKO!

Cum se cumpără TAIKO Te interesează să adaugi Taiko (TAIKO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru TAIKO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra TAIKO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Taiko (TAIKO) Analiza istoricului de preț pentru TAIKO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru TAIKO!

Predicție de preț pentru TAIKO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta TAIKO? Pagina noastră de predicție de preț pentru TAIKO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul TAIKO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!