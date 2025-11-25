Ce este ZBT

Tokenomie și analiză de preț pentru ZEROBASE (ZBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ZEROBASE (ZBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.00M $ 26.00M $ 26.00M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 220.00M $ 220.00M $ 220.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 118.20M $ 118.20M $ 118.20M Maxim dintotdeauna: $ 1.062 $ 1.062 $ 1.062 Minim dintotdeauna: $ 0.10286015451200853 $ 0.10286015451200853 $ 0.10286015451200853 Preț curent: $ 0.1182 $ 0.1182 $ 0.1182 Află mai mult despre prețul tokenului ZEROBASE (ZBT) Cumpără ZBT acum!

Informații despre ZEROBASE (ZBT) ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies. ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies. Pagină de internet oficială: https://zerobase.pro Carte albă: https://zerobase.pro/docs/intro/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xfAB99fCF605fD8f4593EDb70A43bA56542777777

Tokenomie pentru ZEROBASE (ZBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ZEROBASE (ZBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZBT, explorează prețul în direct al tokenului ZBT!

Cum se cumpără ZBT Te interesează să adaugi ZEROBASE (ZBT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZBT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZBT pe MEXC! Istoric de preț pentru ZEROBASE (ZBT) Analiza istoricului de preț pentru ZBT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZBT! Predicție de preț pentru ZBT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZBT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZBT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZBT!

