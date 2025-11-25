Ce este SWTCH

Tokenomie pentru Switchboard (SWTCH) Descoperă informații cheie despre Switchboard (SWTCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Switchboard (SWTCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Switchboard (SWTCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.66M $ 7.66M $ 7.66M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 171.61M $ 171.61M $ 171.61M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 44.66M $ 44.66M $ 44.66M Maxim dintotdeauna: $ 0.2007 $ 0.2007 $ 0.2007 Minim dintotdeauna: $ 0.03728261071219721 $ 0.03728261071219721 $ 0.03728261071219721 Preț curent: $ 0.04466 $ 0.04466 $ 0.04466 Află mai mult despre prețul tokenului Switchboard (SWTCH) Cumpără SWTCH acum!

Informații despre Switchboard (SWTCH) Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications. Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications. Pagină de internet oficială: https://switchboard.foundation/ Carte albă: https://1286402774-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDhPGT1gyXXf360iiTxDz%2Fuploads%2Fhukxk3zJdjWbTih6uhg3%2FSwtitchboard_Protocol_Whitaper_2025.pdf?alt=media&token=36a353b3-dbfe-41d8-a3a2-d2bc8e1c3408 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/SW1TCHLmRGTfW5xZknqQdpdarB8PD95sJYWpNp9TbFx

Tokenomie pentru Switchboard (SWTCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Switchboard (SWTCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SWTCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SWTCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SWTCH, explorează prețul în direct al tokenului SWTCH!

Istoric de preț pentru Switchboard (SWTCH) Analiza istoricului de preț pentru SWTCH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SWTCH! Predicție de preț pentru SWTCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SWTCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru SWTCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SWTCH!

