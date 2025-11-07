Ce este Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications. Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Switchboard Cât valorează Switchboard (SWTCH) astăzi? Prețul pe viu pentru SWTCH în USD este 0.06841 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru SWTCH în USD? $ 0.06841 . Consultă Prețul actual pentru SWTCH la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru Switchboard? Capitalizarea de piață pentru SWTCH este $ 11.74M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru SWTCH? Ofertă aflată în circulație pentru SWTCH este 171.61M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SWTCH? SWTCH a obținut un preț ATH de 0.20357481128794683 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SWTCH? SWTCH a avut un preț ATL de 0.051817999385382896 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru SWTCH? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SWTCH este $ 62.21K USD . Va crește SWTCH în acest an? SWTCH ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SWTCH pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru Switchboard (SWTCH)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

