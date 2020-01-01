Tokenomie pentru RWA Inc. (RWAINC) Descoperă informații cheie despre RWA Inc. (RWAINC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RWA Inc. (RWAINC) RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025. Pagină de internet oficială: https://rwa.inc/ Carte albă: https://www.rwa.inc/whitepaper Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xe2b1dc2d4a3b4e59fdf0c47b71a7a86391a8b35a

Tokenomie și analiză de preț pentru RWA Inc. (RWAINC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RWA Inc. (RWAINC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Ofertă totală: $ 992.50M $ 992.50M $ 992.50M Ofertă aflată în circulație: $ 484.94M $ 484.94M $ 484.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.76M $ 6.76M $ 6.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.1438 $ 0.1438 $ 0.1438 Minim dintotdeauna: $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 $ 0.005359634359067181 Preț curent: $ 0.00676 $ 0.00676 $ 0.00676 Află mai mult despre prețul tokenului RWA Inc. (RWAINC)

Tokenomie pentru RWA Inc. (RWAINC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RWA Inc. (RWAINC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RWAINC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RWAINC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RWAINC, explorează prețul în direct al tokenului RWAINC!

