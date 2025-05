RWAINC

RWA Inc. is the world's first end-to-end Real World Asset tokenization and trading ecosystem. RWA Inc. is building both a RWA tokenization service, a RWA launchpad/stakingpad, RWA Exchange and an RWA marketplace for trading of Real World Assets in the global market. Already now, RWA Inc. has launched the RWA Launchpad and the RWA Exchange will come live in November 2024. The Marketplace will go live in 2025.

NumeRWAINC

PozițieNo.1500

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.14%

Ofertă află în circulație345,740,024.53

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală999,992,030.45

Rată de circulație0.3457%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.14355853970647262,2024-12-04

Cel mai mic preț0.009648633681054395,2025-05-30

Lanț de blocuri publicBASE

