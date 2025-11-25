Ce este RIZE

Informații de preț pentru RIZE

Tokenomie pentru Rizenet Token (RIZE) Descoperă informații cheie despre Rizenet Token (RIZE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Rizenet Token (RIZE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rizenet Token (RIZE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 970.90M $ 970.90M $ 970.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.60M $ 51.60M $ 51.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Minim dintotdeauna: $ 0.009237460403264069 $ 0.009237460403264069 $ 0.009237460403264069 Preț curent: $ 0.01032 $ 0.01032 $ 0.01032 Află mai mult despre prețul tokenului Rizenet Token (RIZE) Cumpără RIZE acum!

Informații despre Rizenet Token (RIZE) T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation. T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation. Pagină de internet oficială: https://www.t-rize.io/ Carte albă: https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Tokenomie pentru Rizenet Token (RIZE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rizenet Token (RIZE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RIZE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RIZE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RIZE, explorează prețul în direct al tokenului RIZE!

Cum se cumpără RIZE Te interesează să adaugi Rizenet Token (RIZE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RIZE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RIZE pe MEXC! Istoric de preț pentru Rizenet Token (RIZE) Analiza istoricului de preț pentru RIZE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RIZE! Predicție de preț pentru RIZE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RIZE? Pagina noastră de predicție de preț pentru RIZE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RIZE!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!