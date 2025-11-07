BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Rizenet Token astăzi este 0.01074 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RIZE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RIZE pe MEXC acum.

Mai multe despre RIZE

Informații de preț pentru RIZE

Ce este RIZE

Carte albă pentru RIZE

Pagina oficială pentru RIZE

Tokenomie pentru RIZE

Prognoza prețurilor pentru RIZE

Istoric RIZE

Ghid de cumpărare RIZE

Convertor valutar RIZE în fiduciar

RIZE Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Rizenet Token

Pret Rizenet Token (RIZE)

Preț în timp real pentru 1 RIZE în USD:

$0.01074
$0.01074$0.01074
0.00%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:30 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Rizenet Token (RIZE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0107
$ 0.0107$ 0.0107
Minim 24 h
$ 0.01154
$ 0.01154$ 0.01154
Maxim 24 h

$ 0.0107
$ 0.0107$ 0.0107

$ 0.01154
$ 0.01154$ 0.01154

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

-0.84%

0.00%

-17.77%

-17.77%

Prețul în timp real pentru Rizenet Token (RIZE) este $ 0.01074. În ultimele 24 de ore, tokenul RIZE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0107 și un maxim de $ 0.01154, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RIZE este $ 0.10217127339481945, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.010133475714606262.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RIZE s-a modificat cu -0.84% în decursul ultimei ore, cu 0.00% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.77% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Rizenet Token (RIZE)

No.1073

$ 10.43M
$ 10.43M$ 10.43M

$ 23.82K
$ 23.82K$ 23.82K

$ 53.70M
$ 53.70M$ 53.70M

971.09M
971.09M 971.09M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,312,561.795562
4,998,312,561.795562 4,998,312,561.795562

19.42%

BASE

Capitalizarea de piață actuală pentru Rizenet Token este $ 10.43M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 23.82K. Oferta aflată în circulație pentru RIZE este 971.09M, cu o ofertă totală de 4998312561.795562. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 53.70M.

Istoric de preț pentru Rizenet Token (RIZE) USD

Urmărește modificările de preț pentru Rizenet Token pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 00.00%
30 de zile$ -0.0143-57.11%
60 de zile$ -0.00935-46.55%
90 de zile$ -0.02222-67.42%
Modificare de preț astăzi pentru Rizenet Token

Astăzi, RIZE a înregistrat o modificare de $ 0 (0.00%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Rizenet Token

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0143 (-57.11%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Rizenet Token

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, RIZE a văzut o modificare de $ -0.00935 (-46.55%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Rizenet Token

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.02222 (-67.42%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Rizenet Token (RIZE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Rizenet Token.

Ce este Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Tokenul Rizenet Token este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Rizenet Token. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru RIZE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Rizenet Token pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Rizenet Token fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Rizenet Token (USD)

Ce valoare va avea Rizenet Token (RIZE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Rizenet Token (RIZE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Rizenet Token.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Rizenet Token!

Tokenomie pentru Rizenet Token (RIZE)

Înțelegerea tokenomică a Rizenet Token (RIZE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RIZE!

Cum se cumpără Rizenet Token (RIZE)

Vrei să știi cum să cumperi Rizenet Token? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Rizenet Token cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

RIZE în monede locale

1 Rizenet Token(RIZE) în VND
282.6231
1 Rizenet Token(RIZE) în AUD
A$0.0165396
1 Rizenet Token(RIZE) în GBP
0.0081624
1 Rizenet Token(RIZE) în EUR
0.0092364
1 Rizenet Token(RIZE) în USD
$0.01074
1 Rizenet Token(RIZE) în MYR
RM0.0448932
1 Rizenet Token(RIZE) în TRY
0.4522614
1 Rizenet Token(RIZE) în JPY
¥1.64322
1 Rizenet Token(RIZE) în ARS
ARS$15.5877138
1 Rizenet Token(RIZE) în RUB
0.8717658
1 Rizenet Token(RIZE) în INR
0.952101
1 Rizenet Token(RIZE) în IDR
Rp178.9999284
1 Rizenet Token(RIZE) în PHP
0.63366
1 Rizenet Token(RIZE) în EGP
￡E.0.5078946
1 Rizenet Token(RIZE) în BRL
R$0.057459
1 Rizenet Token(RIZE) în CAD
C$0.0151434
1 Rizenet Token(RIZE) în BDT
1.3103874
1 Rizenet Token(RIZE) în NGN
15.4531416
1 Rizenet Token(RIZE) în COP
$40.9923246
1 Rizenet Token(RIZE) în ZAR
R.0.186876
1 Rizenet Token(RIZE) în UAH
0.4517244
1 Rizenet Token(RIZE) în TZS
T.Sh.26.38818
1 Rizenet Token(RIZE) în VES
Bs2.39502
1 Rizenet Token(RIZE) în CLP
$10.12782
1 Rizenet Token(RIZE) în PKR
Rs3.0355536
1 Rizenet Token(RIZE) în KZT
5.6495622
1 Rizenet Token(RIZE) în THB
฿0.347976
1 Rizenet Token(RIZE) în TWD
NT$0.3330474
1 Rizenet Token(RIZE) în AED
د.إ0.0394158
1 Rizenet Token(RIZE) în CHF
Fr0.008592
1 Rizenet Token(RIZE) în HKD
HK$0.0834498
1 Rizenet Token(RIZE) în AMD
֏4.106976
1 Rizenet Token(RIZE) în MAD
.د.م0.0999894
1 Rizenet Token(RIZE) în MXN
$0.2001936
1 Rizenet Token(RIZE) în SAR
ريال0.040275
1 Rizenet Token(RIZE) în ETB
Br1.6484826
1 Rizenet Token(RIZE) în KES
KSh1.3869636
1 Rizenet Token(RIZE) în JOD
د.أ0.00761466
1 Rizenet Token(RIZE) în PLN
0.0395232
1 Rizenet Token(RIZE) în RON
лв0.047256
1 Rizenet Token(RIZE) în SEK
kr0.1029966
1 Rizenet Token(RIZE) în BGN
лв0.0181506
1 Rizenet Token(RIZE) în HUF
Ft3.5991888
1 Rizenet Token(RIZE) în CZK
0.2265066
1 Rizenet Token(RIZE) în KWD
د.ك0.00328644
1 Rizenet Token(RIZE) în ILS
0.0351198
1 Rizenet Token(RIZE) în BOB
Bs0.074106
1 Rizenet Token(RIZE) în AZN
0.018258
1 Rizenet Token(RIZE) în TJS
SM0.0990228
1 Rizenet Token(RIZE) în GEL
0.0291054
1 Rizenet Token(RIZE) în AOA
Kz9.799176
1 Rizenet Token(RIZE) în BHD
.د.ب0.00403824
1 Rizenet Token(RIZE) în BMD
$0.01074
1 Rizenet Token(RIZE) în DKK
kr0.0694878
1 Rizenet Token(RIZE) în HNL
L0.2822472
1 Rizenet Token(RIZE) în MUR
0.49404
1 Rizenet Token(RIZE) în NAD
$0.1865538
1 Rizenet Token(RIZE) în NOK
kr0.1097628
1 Rizenet Token(RIZE) în NZD
$0.0190098
1 Rizenet Token(RIZE) în PAB
B/.0.01074
1 Rizenet Token(RIZE) în PGK
K0.0458598
1 Rizenet Token(RIZE) în QAR
ر.ق0.0390936
1 Rizenet Token(RIZE) în RSD
дин.1.0918284
1 Rizenet Token(RIZE) în UZS
soʻm127.8571224
1 Rizenet Token(RIZE) în ALL
L0.9007638
1 Rizenet Token(RIZE) în ANG
ƒ0.0192246
1 Rizenet Token(RIZE) în AWG
ƒ0.019332
1 Rizenet Token(RIZE) în BBD
$0.02148
1 Rizenet Token(RIZE) în BAM
KM0.0181506
1 Rizenet Token(RIZE) în BIF
Fr31.67226
1 Rizenet Token(RIZE) în BND
$0.013962
1 Rizenet Token(RIZE) în BSD
$0.01074
1 Rizenet Token(RIZE) în JMD
$1.722159
1 Rizenet Token(RIZE) în KHR
43.1324844
1 Rizenet Token(RIZE) în KMF
Fr4.57524
1 Rizenet Token(RIZE) în LAK
233.4782562
1 Rizenet Token(RIZE) în LKR
රු3.2743038
1 Rizenet Token(RIZE) în MDL
L0.1837614
1 Rizenet Token(RIZE) în MGA
Ar48.37833
1 Rizenet Token(RIZE) în MOP
P0.08592
1 Rizenet Token(RIZE) în MVR
0.165396
1 Rizenet Token(RIZE) în MWK
MK18.613494
1 Rizenet Token(RIZE) în MZN
MT0.686823
1 Rizenet Token(RIZE) în NPR
रु1.521858
1 Rizenet Token(RIZE) în PYG
76.16808
1 Rizenet Token(RIZE) în RWF
Fr15.60522
1 Rizenet Token(RIZE) în SBD
$0.0882828
1 Rizenet Token(RIZE) în SCR
0.1475676
1 Rizenet Token(RIZE) în SRD
$0.41349
1 Rizenet Token(RIZE) în SVC
$0.0938676
1 Rizenet Token(RIZE) în SZL
L0.186339
1 Rizenet Token(RIZE) în TMT
m0.03759
1 Rizenet Token(RIZE) în TND
د.ت0.03177966
1 Rizenet Token(RIZE) în TTD
$0.0727098
1 Rizenet Token(RIZE) în UGX
Sh37.54704
1 Rizenet Token(RIZE) în XAF
Fr6.10032
1 Rizenet Token(RIZE) în XCD
$0.028998
1 Rizenet Token(RIZE) în XOF
Fr6.10032
1 Rizenet Token(RIZE) în XPF
Fr1.10622
1 Rizenet Token(RIZE) în BWP
P0.144453
1 Rizenet Token(RIZE) în BZD
$0.0215874
1 Rizenet Token(RIZE) în CVE
$1.0276032
1 Rizenet Token(RIZE) în DJF
Fr1.91172
1 Rizenet Token(RIZE) în DOP
$0.6907968
1 Rizenet Token(RIZE) în DZD
د.ج1.403718
1 Rizenet Token(RIZE) în FJD
$0.0244872
1 Rizenet Token(RIZE) în GNF
Fr93.3843
1 Rizenet Token(RIZE) în GTQ
Q0.0822684
1 Rizenet Token(RIZE) în GYD
$2.2463784
1 Rizenet Token(RIZE) în ISK
kr1.35324

Resursă Rizenet Token

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Rizenet Token, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Rizenet Token oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Rizenet Token

Cât valorează Rizenet Token (RIZE) astăzi?
Prețul pe viu pentru RIZE în USD este 0.01074 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RIZE în USD?
Prețul actual pentru RIZE la USD este $ 0.01074. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Rizenet Token?
Capitalizarea de piață pentru RIZE este $ 10.43M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RIZE?
Ofertă aflată în circulație pentru RIZE este 971.09M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RIZE?
RIZE a obținut un preț ATH de 0.10217127339481945 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RIZE?
RIZE a avut un preț ATL de 0.010133475714606262 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RIZE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RIZE este $ 23.82K USD.
Va crește RIZE în acest an?
RIZE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RIZE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:13:30 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Rizenet Token (RIZE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

