QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we've opted for the magic of dragons. It's a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2. Pagină de internet oficială: https://quickswap.exchange/ Carte albă: https://docs.quickswap.exchange/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17 Cumpără QUICK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Quickswap (QUICK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quickswap (QUICK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.02M $ 15.02M $ 15.02M Ofertă totală: $ 946.05M $ 946.05M $ 946.05M Ofertă aflată în circulație: $ 736.13M $ 736.13M $ 736.13M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 20.40M $ 20.40M $ 20.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Minim dintotdeauna: $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 $ 0.017408148679471012 Preț curent: $ 0.0204 $ 0.0204 $ 0.0204 Află mai mult despre prețul tokenului Quickswap (QUICK)

Tokenomie pentru Quickswap (QUICK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quickswap (QUICK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QUICK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QUICK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QUICK, explorează prețul în direct al tokenului QUICK!

Cum se cumpără QUICK Te interesează să adaugi Quickswap (QUICK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru QUICK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra QUICK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Quickswap (QUICK) Analiza istoricului de preț pentru QUICK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru QUICK!

Predicție de preț pentru QUICK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QUICK? Pagina noastră de predicție de preț pentru QUICK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QUICK!

