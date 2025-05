QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

NumeQUICK

PozițieNo.931

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.92%

Ofertă află în circulație752,432,305.1999454

Ofertă maximă0

Ofertă totală963,173,869.4682719

Rată de circulație%

Data emiterii2021-06-08 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.2250459349499163,2022-05-05

Cel mai mic preț0.019758941093713366,2025-05-31

Lanț de blocuri publicMATIC

