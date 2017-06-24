Tokenomie pentru Quantum R. Ledger (QRL) Descoperă informații cheie despre Quantum R. Ledger (QRL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Quantum R. Ledger (QRL) The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Pagină de internet oficială: https://theqrl.org/ Carte albă: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.theqrl.org/ Cumpără QRL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Quantum R. Ledger (QRL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quantum R. Ledger (QRL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 92.81M $ 92.81M $ 92.81M Ofertă totală: $ 79.15M $ 79.15M $ 79.15M Ofertă aflată în circulație: $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 143.44M $ 143.44M $ 143.44M Maxim dintotdeauna: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 Minim dintotdeauna: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 Preț curent: $ 1.36609 $ 1.36609 $ 1.36609 Află mai mult despre prețul tokenului Quantum R. Ledger (QRL)

Tokenomie pentru Quantum R. Ledger (QRL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quantum R. Ledger (QRL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QRL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QRL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QRL, explorează prețul în direct al tokenului QRL!

Cum se cumpără QRL Te interesează să adaugi Quantum R. Ledger (QRL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru QRL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra QRL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Quantum R. Ledger (QRL) Analiza istoricului de preț pentru QRL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru QRL!

Predicție de preț pentru QRL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QRL? Pagina noastră de predicție de preț pentru QRL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QRL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!