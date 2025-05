QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

NumeQRL

PozițieNo.622

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.10%

Ofertă află în circulație67,937,170

Ofertă maximă105,000,000

Ofertă totală78,908,687.04882465

Rată de circulație0.647%

Data emiterii2017-06-24 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.054 USDT

Maxim dintotdeauna4.172309875488281,2018-01-16

Cel mai mic preț0.0408362163245,2020-05-10

Lanț de blocuri publicQRL

Sector

Rețele sociale

