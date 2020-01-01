Tokenomie pentru Primex Finance (PMX) Descoperă informații cheie despre Primex Finance (PMX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Primex Finance (PMX) Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Pagină de internet oficială: https://primex.finance/ Carte albă: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf Cumpără PMX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Primex Finance (PMX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Primex Finance (PMX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.10K $ 52.10K $ 52.10K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 735.00K $ 735.00K $ 735.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Minim dintotdeauna: $ 0.000703196612062527 $ 0.000703196612062527 $ 0.000703196612062527 Preț curent: $ 0.000735 $ 0.000735 $ 0.000735 Află mai mult despre prețul tokenului Primex Finance (PMX)

Tokenomie pentru Primex Finance (PMX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Primex Finance (PMX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PMX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PMX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PMX, explorează prețul în direct al tokenului PMX!

Cum se cumpără PMX Te interesează să adaugi Primex Finance (PMX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PMX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PMX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Primex Finance (PMX) Analiza istoricului de preț pentru PMX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PMX!

Predicție de preț pentru PMX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PMX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PMX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PMX!

