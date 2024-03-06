Tokenomie pentru Worldcoin (WLD) Descoperă informații cheie despre Worldcoin (WLD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Worldcoin (WLD)
Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It's designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.
Pagină de internet oficială: https://worldcoin.org/
Carte albă: https://whitepaper.worldcoin.org/
Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753

Tokenomie și analiză de preț pentru Worldcoin (WLD)
Capitalizare de piață: $ 2.64B
Ofertă totală: $ 10.00B
Ofertă aflată în circulație: $ 2.11B
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.55B
Maxim dintotdeauna: $ 11.95
Minim dintotdeauna: $ 0.581715807558338
Preț curent: $ 1.255

Structura în profunzime a tokenului Worldcoin (WLD) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri WLD. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview Worldcoin (WLD) is an ERC-20 token initially issued on Ethereum, with a total supply of 10 billion tokens. The tokenomics are designed to support a global identity and financial network, with a strong focus on community distribution, operational incentives, and gradual decentralization. Below is a comprehensive breakdown of the token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Initial Supply: 10,000,000,000 WLD (fixed for the first 15 years).

10,000,000,000 WLD (fixed for the first 15 years). Inflation: After 15 years, governance can enable an inflation rate of up to 1.5% per year.

After 15 years, governance can enable an inflation rate of up to 1.5% per year. Bridging: As of March 6, 2024, approximately 164 million WLD (~1.64% of total supply) have been bridged to Optimism as ERC-20 equivalents. Allocation Mechanism Allocation Category % of Total Supply Amount (WLD) Locking & Vesting Details Community (User Grants, etc.) 75% 7,500,000,000 12-month lock-up post-launch, then linear daily unlocks over 24 months - User Grants 60% 6,000,000,000 Distributed as grants to Orb-verified users - Operational Costs 10% 1,000,000,000 For market support, sequencer ops, bug bounties, user engagement, etc. - Ecosystem Fund 5% 500,000,000 For R&D, audits, grants, incentives, liquidity, and Foundation operations Initial Development Team 9.8% 980,000,000 12-month lock-up post-launch, then linear daily unlocks over 24 months Tools for Humanity Investors 13.5% 1,350,000,000 12-month lock-up after exercising warrants, then linear daily unlocks over 24 months Tools for Humanity Reserve 1.7% 170,000,000 Details not fully specified Usage and Incentive Mechanism User Grants: Orb-verified users receive a welcome grant (1 WLD) and recurring grants (25 WLD), with a target of distributing at least 6 billion WLD to users.

Orb-verified users receive a welcome grant (1 WLD) and recurring grants (25 WLD), with a target of distributing at least 6 billion WLD to users. Orb Operators: Receive WLD rewards for providing verification services. Operators are selected through an application and review process.

Receive WLD rewards for providing verification services. Operators are selected through an application and review process. Ecosystem Incentives: Includes bug bounty programs, grants for protocol development, and community engagement initiatives.

Includes bug bounty programs, grants for protocol development, and community engagement initiatives. Governance: WLD holders will have governance rights in the future, with potential for additional uses as determined by community governance.

WLD holders will have governance rights in the future, with potential for additional uses as determined by community governance. Payments: Potential future use for payments within the World App and other World ID-compatible wallets. Locking Mechanism Team and Investor Allocations: Both are subject to a 12-month lock-up period post-launch (or post-warrant exercise for investors), followed by linear daily unlocks over 24 months.

Both are subject to a 12-month lock-up period post-launch (or post-warrant exercise for investors), followed by linear daily unlocks over 24 months. Operational and Ecosystem Funds: Also subject to similar lock-up and vesting schedules.

Also subject to similar lock-up and vesting schedules. Market Maker Loans: 100 million WLD were loaned to market makers for three months post-launch to support liquidity, with options to purchase at a predetermined price formula. Unlocking Time General Unlocking: After the initial 12-month lock-up, tokens unlock daily over the following 24 months for team, investors, and other locked allocations.

After the initial 12-month lock-up, tokens unlock daily over the following 24 months for team, investors, and other locked allocations. Daily Unlock Rate: As of early 2024, Worldcoin was releasing approximately $12.4 million worth of tokens per day through linear unlocks.

As of early 2024, Worldcoin was releasing approximately $12.4 million worth of tokens per day through linear unlocks. User Grants: Distributed on an ongoing basis as users are verified. Summary Table Mechanism Details Issuance 10B fixed supply (15 years), up to 1.5% annual inflation possible after 15 years Allocation 75% Community, 9.8% Team, 13.5% Investors, 1.7% Reserve Usage User grants, operator rewards, ecosystem incentives, governance, payments Locking 12-month lock-up, then linear daily unlocks over 24 months for team/investors/ops funds Unlocking Daily linear unlocks post-lock-up; user grants ongoing Additional Notes Governance: Future governance will determine inflation and additional use cases.

Future governance will determine inflation and additional use cases. Decentralization: The project aims for permissionless, decentralized operation, with open standards and support for third-party wallets.

The project aims for permissionless, decentralized operation, with open standards and support for third-party wallets. Transparency: Vesting contracts and wallet addresses are publicly viewable on Ethereum and Optimism. This structure ensures a gradual and controlled release of tokens, incentivizes early adoption and participation, and aligns long-term interests between users, operators, developers, and investors.

Tokenomie pentru Worldcoin (WLD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Worldcoin (WLD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.

Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri WLD care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri WLD care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

