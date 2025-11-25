Ce este PLAY

Tokenomie și analiză de preț pentru PlaysOut (PLAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PlaysOut (PLAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 136.35M $ 136.35M $ 136.35M Maxim dintotdeauna: $ 0.09123 $ 0.09123 $ 0.09123 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.02727 $ 0.02727 $ 0.02727 Află mai mult despre prețul tokenului PlaysOut (PLAY) Cumpără PLAY acum!

Informații despre PlaysOut (PLAY) PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward. PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward. Pagină de internet oficială: https://www.playsout.com/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/address/0x853a7c99227499dba9db8c3a02aa691afdebf841

Tokenomie pentru PlaysOut (PLAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PlaysOut (PLAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PLAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PLAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PLAY, explorează prețul în direct al tokenului PLAY!

Cum se cumpără PLAY Te interesează să adaugi PlaysOut (PLAY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PLAY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PLAY pe MEXC! Istoric de preț pentru PlaysOut (PLAY) Analiza istoricului de preț pentru PLAY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PLAY! Predicție de preț pentru PLAY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PLAY? Pagina noastră de predicție de preț pentru PLAY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PLAY!

