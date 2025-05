PMX

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

NumePMX

PozițieNo.2450

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.15%

Ofertă află în circulație70,881,059

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.0708%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.035388545973337675,2025-02-06

Cel mai mic preț0.003785864057970364,2025-05-30

Lanț de blocuri publicBASE

Sector

Rețele sociale

