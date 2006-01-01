Tokenomie pentru Plume Network (PLUME) Descoperă informații cheie despre Plume Network (PLUME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Plume Network (PLUME) Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Pagină de internet oficială: https://plume.org Carte albă: https://docs.plume.org/plume Explorator de blocuri: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Cumpără PLUME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Plume Network (PLUME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Plume Network (PLUME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 299.85M $ 299.85M $ 299.85M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 988.10M $ 988.10M $ 988.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Minim dintotdeauna: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Preț curent: $ 0.09881 $ 0.09881 $ 0.09881 Află mai mult despre prețul tokenului Plume Network (PLUME)

Tokenomie pentru Plume Network (PLUME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Plume Network (PLUME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PLUME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PLUME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PLUME, explorează prețul în direct al tokenului PLUME!

Cum se cumpără PLUME Te interesează să adaugi Plume Network (PLUME) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PLUME, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PLUME pe MEXC!

Istoric de preț pentru Plume Network (PLUME) Analiza istoricului de preț pentru PLUME ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PLUME!

Predicție de preț pentru PLUME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PLUME? Pagina noastră de predicție de preț pentru PLUME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PLUME!

